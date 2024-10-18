واشنطن بوست: السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين مشاركين في الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل: أن رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة.

وأوضح الدبلوماسيون، أن محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن حماس ظلت داعمة للاتفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يدرج نتنياهو مطالب جديدة.