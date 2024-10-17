أوكرانيا: الجيش الروسي نفّذ 424 ضربة على إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

كييف – (أ ش أ)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف اليوم الخميس، أن الجيش الروسي نفذ 424 ضربة على 8 بلدات تابعة للإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن فيدوروف قوله - في تصريح له - "إن القوات الروسية شنت 10 غارات جوية على بلدتي مالا توكماشكا ونوفودانيليفكا، كما هاجمت 263 طائرة بدون طيار من أنواع مختلفة لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا وروبوتيني ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الروس نفذوا خلال نفس الفترة 15 ضربة مدفعية صاروخية على بلدات نوفودانيليفكا وليفادني ونوفواندريفكا.





