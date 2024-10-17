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بالطيران المسير.. المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفًا حيويًا في إيلات

06:55 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية العراقية

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وكالات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت هدفا حيويا في إيلات بجنوب إسرائيل، بالطيران المسير، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس 17 -10-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كانت "المقاومة في العراق" أعلنت أمس أنها هاجمت هدفا حيويا في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المقاومة الإسلامية في العراق العراق إيلات جنوب إسرائيل إسرائيل لبنان حزب الله
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