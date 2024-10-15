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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و344 شهيدًا

02:10 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 42 ألفا و344 شهيدا، إلى جانب أكثر من 99 ألفا و13 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و329 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ375 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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