يونيسف والأغذية العالمي: حاجات النازحين في لبنان تزداد وتتطلب تمويلًا إضافيًا

بيروت – (أ ش أ)

أكد برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان "آخذة في الازدياد" على وقع التصعيد الإسرائيلي، وناشدتا بحشد الجهود من أجل توفير تمويل إضافي للمساعدات الإغاثية.

وقالت المنظمتان، وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، إنه "بصفتنا وكالات إغاثة، فإننا نستعد لواقع أن الاحتياجات آخذة في الازدياد، وبينما نواصل تقديم المساعدة الفورية؛ فإنه من الملحّ حشد الدعم لتمكين الاستجابة الموسعة".

وشددت المنظمتان على أنهما بحاجة إلى تمويل إضافي؛ بدون شروط لتقديم المساعدة.