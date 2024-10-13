إيران تنتقد العقوبات الأوروبية المقرر فرضها عليها

طهران - (د ب أ)

أدانت إيران، اليوم الأحد، العقوبات الأوروبية المقرر فرضها عليها على خلفية ما يُزعم عن إرسالها لصواريخ باليستية إلى روسيا، وذلك في منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي.

وقال عراقجي " أقول بوضوح، وأؤكد مجددا: لا نرسل صواريخ باليستية إلى روسيا".

وأضاف "إذا كانت أوروبا تحتاج لقصة للخضوع للابتزاز الإسرائيلي، من الأفضل أن تبحث عن قصة أخرى".

وتعتزم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران غدا الاثنين، وتستهدف العقوبات الشركات والأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإرسال هذه الصواريخ وأسلحة أخرى إلى روسيا، كما من المقرر أن تطال العقوبات شركة طيران إيران المملوكة للدولة.

ووفقا لإيران، فإنها تربطها علاقة تعاون استراتيجي مع موسكو، ولكنها لا صلة بها بالحرب في أوكرانيا.

وتقول طهران إن تقديم مساعدات عسكرية للأطراف المتصارعة أمر غير إنساني.