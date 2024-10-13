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BBC

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية أثناء محاولة توغل في جنوب لبنان

01:13 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

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وكالات
أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن قوة إسرائيلية حاولت التوغل بريًا في بلدة راميا جنوب لبنان، لكنها تعرضت لاستهداف بصاروخ موجه من قبل حـزب الله.

وذكرت القناة أن الحزب نفذ 27 عملية متنوعة خلال الساعات الأخيرة، تضمنت صد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مواقع عسكرية تابعة له.

كما أضافت القناة أن حزب الله استهدف لأول مرة مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، فيما كثفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة تحليقها في الأجواء اللبنانية عقب تنفيذ 50 غارة جوية على مناطق متفرقة في لبنان.

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية محاولة توغل جنوب لبنان
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