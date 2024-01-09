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BBC

بريطانيا: فرقاطة بطريقها إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين

07:37 م الثلاثاء 09 يناير 2024

وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس

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مصراوي

قال جرانت شابس وزير دفاع بريطانيا، إن الفرقاطة (ريتشموند) بطريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظنا بوجود كبير لمواجهة هجمات الحوثي.

وتابع وزير دفاع بريطانيا، "سنواصل مع أمريكا قيادة الاستجابة العالمية وعمل اللازم لحماية الأرواح والاقتصاد العالمي".

وكان شابس قد قال أمس الاثنين إن من الضروري أن ينهي الحوثيون على الفور "حملتهم غير القانونية لإغلاق ممرات الملاحة العالمية"، مضيفاً أنه إذا لم يوقفوا تلك الهجمات "فلن تتردد المملكة المتحدة في التحرك لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جرانت شابس وزير دفاع بريطانيا البحر الأحمر الحوثيون ممرات الملاحة العالمية جماعة الحوثي قطاع غزة

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