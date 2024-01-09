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BBC

بالفيديو| العثور على نفق سري تحت معبد لليهود في نيويورك

03:14 م الثلاثاء 09 يناير 2024

نفق سري لليهود في نيويورك أرشيفية

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مصراوي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أثار حالة من الجدل، وفوضى في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أظهر المقطع، لحظة العثور على نفق سري تحت معبد يهودي في ولاية نيويورك، تابع لحركة "حباد" اليهودية المتطرفة.

حفر "يهود" حركة حباد النفق السري تحت أكثر شوارع نيويورك ازدحامًا، من أجل توسيع المعبد، دون علم السلطات الأمريكية بذلك، حتى تم اكتشافه والقبض على 10 من اليهود المنتمين للحركة بداخله.

وكان يتواجد عدد من شهود عيان في المكان، لحظة القبض على يهود حركة "حباد"، بداخل النفق السري، الذي يقع تحت مقر حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية في شارع 770 ب نيويورك، أمس الاثنين.

وعمت الفوضى بعدما رفض أعضاء الحركة اليهودية الاستجابة لأوامر شرطة نيويورك (NYPD) بإغلاق النفق السري، الذي لم يكتشف سابقًا، بسبب بنائه تحت المقر الرئيسي للحركة، التي تُعد من أكبر المنظمات اليهودية في العالم.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن اليهود اشتبكوا مع الشرطة الأمريكية، في محاولة منهم لإبعاد القوات عن المعبد، فضلًا عن أن أحدهم حاول رش الفلفل على أحد أفرد الشرطة لإبعاده، لكي لا يتم اكتشاف النفق، إذ ظهر أحد أعضاء الحركة وهو يزحف خارجًا من حفرة متصلة بالمعبد اليهودي، ثم يخرج إلى شارع مدينة نيويورك.

وعندما تم إرسال شاحنة إسمنت إلى المقر العالمي لحركة حباد، طُلب من سائقها ملء نفق تحت الأرض كان يمتد من الكنيس الرئيسي إلى مبنى مجاور مغلق، بحسب تقارير الشرطة في نيويورك ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبدأ النفق السري يظهر للعيان في نهاية عام 2023، عندما اتصل صاحب المنزل بالسلطات بشأن وجود أصوات مشبوهة في الحي الذي يقطنه، وتظهر هذه الأصوات أحيانًا، فبحسب التقارير، ففي الوقت ذاته كان هناك مشروع بناء قيد التنفيذ، وذلك لتركيب صرف جديد في نفس الشارع، وعندما تم حفر خندق المشروع، تم اكتشاف النفق السري تحت الأرض.

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