العاهل الأردني: حرب إسرائيل الوحشية" تخلق "جيلاً كاملاً من الأيتام

مصراوي

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمة ألقاها في رواندا الاثنين، إن حرب إسرائيل "الوحشية" ضد الفلسطينيين تخلق "جيلاً كاملاً من الأيتام".

وأضاف الملك في كلمته خلال زيارته لنصب كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، إن نحو "30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، حوالي 70%، من النساء والأطفال".

وبحسب ما ورد في بيان للديوان الملكي الأردني قال الملك: "يذكرنا هذا الصرح التذكاري المؤثر بأن وراء كل فرد قتل في الإبادة الجماعية في رواندا عالم بأكمله، عائلة فقدت أحد أفرادها، أم أو أب أو طفل، حلم تلاشى، وإمكانيات هائلة اختطفت قبل أوانها".

وتعليقا على الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، قال الملك "كيف يمكن للعدوان العشوائي والقصف أن يجلبا السلام؟ كيف يمكنهما ضمان الأمن وهما يؤججان الكراهية؟".