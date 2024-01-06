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BBC

"دون وقف الحرب".. حزب الله يبلغ الاتحاد الأوروبي رفضه بحث التهدئة مع إسرائيل

07:39 م السبت 06 يناير 2024

حزب الله اللبناني

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مصراوي

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر لها، اليوم السبت، تصريحات تؤكد أن حزب الله اللبناني أبلغ منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعدم إمكانية بحث الملف اللبناني وتطورات الأوضاع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل قبل وقف الحرب على غزة.

وكان حزب الله أعلن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام وأوقعهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى تجمع آخر في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لبنانية في تصريحات تلفزيونية لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن الغارة الإسرائيلية التي وقعت في قضاء الزهراني بجنوب لبنان حاولت استهداف قيادي في حزب الله.

حزب الله لبنان الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي

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