بايدن في رسالة إلى الكونجرس: عملنا الأخير في العراق كان دفاعًا عن النفس

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، إن العمل العسكري الأخير في العراق، إجراء ضروري يتوافق مع القانون الدولي وحقنا في الدفاع عن النفس، بعد قصف مقر للحشد الشعبي في العراق.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى الكونجرس، أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة من أجل التصدي للتهديدات أو الهجمات.

و قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي، إثر ضربات جوية أمريكية استهدفت فجر الثلاثاء "ثلاثة مواقع" في وسط العراق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس السابق دونالد ترامب مستعد للتضحية بديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، لوضع نفسه في السلطة.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إن دونالد ترامب يرفض إدانة العنف السياسي.

وأشار جو بايدن، إلى أن العنف ليس مقبولا في النظام السياسي الأمريكي، متهما ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، واصفا ما حدث في الهجوم على الكونجرس الأمريكي في يناير عام 2021 ، هو محاولة انقلاب.

وأشار الرئيس بايدن إلى أن أحد أفراد عصابات ترامب كان يحمل مطرقة ويبحث عن نانسي بيلوسي لقتلها، لافتا إلى أن ترامب كان يسمي أفراد العصابات بالوطنيين، مؤكدا أنه فاز بالانتخابات الرئاسية في 2020، اكن ترامب تحول للعنف بهجوم أنصاره على الكابيتول، وكان يراقب العصابات في واشنطن من البيت الأبيض ولم يتحرك لوقفها.