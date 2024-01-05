للمرة الأولى.. فرنسا تشارك في عملية إنزال جوي على مستشفى ميداني بغزة

وكالات

شاركت فرنسا للمرة الاولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر في عملية إنزال جوي لمساعدات على المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن سلاحي الجو الفرنسي والأردني أسقطا 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة على مستشفى ميداني أُنشئ في خان يونس ثاني أكبر مدن قطاع غزة.

وكان الأردن قد نفذ في السابق عمليات إسقاط مساعدات على غزة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها باريس بشكل مباشر في مثل هذه العمليات بعدما أدخلت نحو ألف طن من المساعدات إلى القطاع براً.

وذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن العملية التي نُفِّذت مساء الخميس، شهدت مشاركة طائرات فرنسية وأخرى أردنية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس: "الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجاً..."وسط الوضع الصعب، أسقطت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان ولمن يقدمون لهم المساعدة".

وأحجم المسؤول عن الكشف عن محتوى المساعدات وما إذا كانت إسرائيل قد منحت الضوء الأخضر لتنفيذ العملية.

ووافقت إسرائيل على مهمة أردنية سابقة لإسقاط مساعدات من الجو في نوفمبر.