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BBC

نتنياهو: يجب أن يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة إنهاء مهمة الأونروا

11:44 م الأربعاء 31 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: الأمم المتحدة عادة ما تنحاز بشكل بالغ ضد إسرائيل ولا شيئ يصدر عنها ضد إيران أو اليمن أو أي من ميادين الوحشية والعدوان

وتابع نتنياهو اليوم الأربعاء: "الجيش الإسرائيلي يقوم بأكبر جهد لتقليل الضحايا بين المدنيين، كما أن الأمم المتحدة عادة ما تنحاز بشكل بالغ ضد إسرائيل، ولا شيء يصدر عنها ضد إيران أو اليمن أو أي من ميادين الوحشية والعدوان".

وأضاف نتنياهو: "الأونروا مخترقة ويتم توظيفها بشكل كامل من جانب حركة حماس ويجب حلّ وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة".

وأشار نتنياهو، إلى أنه حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة إنهاء مهمة الأونروا .

ودعا نتنياهو إلى ضرورة "استبدال منظمة الأونروا بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى"، معتبراً أن ذلك يمكن أن يكون "حلاً لمشكلة غزة" على حد وصفه.

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأمم المتحدة إيران اليمن حماس الأونروا

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