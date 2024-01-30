تركي آل الشيخ يعلن إطلاق بطولة "بريميير بادل P1" خلال فبراير القادم

إعلان تحريري

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية (GEA)، عن الحدث المنتظر في العاصمة الرياض: إطلاق بطولة "بريميير بادل P1". هذه البطولة، المقرر إقامتها نهاية فبراير 2024، تعد خطوة بارزة في تعزيز الرياضات العالمية في المملكة، وتحتل مكانة مميزة في أجندة موسم الرياض الغني بالفعاليات الترفيهية والرياضية.

توقيع عقد البطولة: خطوة مهمة نحو العالمية

في حدث مهم، شهد تركي آل الشيخ وناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة بريميير بادل، توقيع عقد إقامة بطولة "بريميير بادل" في موسم الرياض. هذا الإعلان يبرز التزام الهيئة العامة للترفيه بإحضار أفضل الفعاليات الرياضية العالمية إلى المملكة، ويعكس الرؤية الطموحة لتركي آل الشيخ في جعل الرياض مركزاً للرياضات العالمية.

وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ وسعادة السيد ناصر غانم الخليفي وقع كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه معالي المهندس فيصل بافرط والمدير التجاري لبريميير بادل روب ميتشل عقد إقامة البطولة في موسم الرياض، كواحدة من البطولات العالمية التي يستمتع بها الجمهور خلال فعاليات موسم هذا العام.

موسم الرياض: محور الرياضات العالمية

يؤكد معالي المستشار تركي آل الشيخ على أهمية موسم الرياض كمنصة للفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة، ويشير إلى أن بطولة "بريميير بادل P1" ستكون واحدة من أكثر الفعاليات إثارة. بمشاركة لاعبين محترفين ومنافسات قوية، تعد البطولة حدثاً مهماً يعكس التزام الهيئة بتقديم أفضل الأحداث الرياضية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرياضة العالمية.

توسع "بريميير بادل" وطموحاتها العالمية

أكد إينو بولو، الرئيس التنفيذي لجولة بريميير بادل، على توسع البطولة التي تشمل 25 جولة في خمس قارات. هذه البطولات، التي تبدأ رحلتها العالمية من موسم الرياض، تشهد زيادة في المشاركين والمتفاعلين على مستوى العالم، مما يعكس النمو المتزايد للبادل كرياضة عالمية ويبرز الدور الرائد لموسم الرياض في دعم هذه الرياضة.

موسم الرياض: منصة للتميز والابتكار في الفعاليات الرياضية

يعد موسم الرياض بنسخته الرابعة تحت شعار "Big Time" نقطة تحول في استضافة البطولات والفعاليات العالمية. تحت قيادة تركي آل الشيخ، يواصل الموسم ترسيخ مكانته كوجهة ترفيهية ورياضية رائدة على المستوى العالمي، مستقطباً الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.

تنافس قوي وتشويق في بطولة "بريميير بادل"

تحت رعاية تركي آل الشيخ، ستقام بطولة "بريميير بادل P1" خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس، حيث ستشهد منافسة شديدة بين 48 فريقا من الرجال (96 لاعبًا) و32 فريقا من السيدات (64 لاعبة). هذا التنافس العالي يعزز جو التشويق والحماس لدى الجمهور، مما يعكس الجهود المتواصلة لتركي آل الشيخ في إثراء المشهد الرياضي بالمملكة.

قبل الانطلاقة الرسمية للبطولة، ستقام جولات استباقية تهدف إلى تصفية أفضل الفرق وتأهيلها للتصفيات النهائية. هذه الجولات توفر فرصة فريدة للاعبين لإظهار مهاراتهم وكفاءاتهم في هذه الرياضة الناشئة، وتعكس توجهات تركي آل الشيخ نحو تعزيز مكانة الرياضة في المملكة.

إلى جانب البطولة الرئيسية، ستقام ثلاث بطولات مصاحبة تشارك فيها فرق سعودية، بما في ذلك بطولتين للرجال وبطولة أخرى للنساء. هذه البطولات تفتح المجال للفرق السعودية لإبراز قدراتها وتأهلها للمشاركة في البطولة الرئيسة، مما يعكس الرؤية الطموحة لتركي آل الشيخ في دعم وتطوير المواهب الرياضية الوطنية.

"موسم الرياض": وجهة عالمية للترفيه والرياضة

يواصل "موسم الرياض" في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time استضافة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، مقدمًا للزوار تجارب ترفيهية وثقافية متنوعة. تحت إشراف تركي آل الشيخ، يتحول الموسم إلى ملتقى عالمي يجذب الزوار من كل أنحاء العالم للاستمتاع بآلاف الحفلات الموسيقية، المعارض، وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي تضم نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، مما يعكس دور المملكة كوجهة عالمية للترفيه والرياضة.