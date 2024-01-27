الخارجية الألمانية: علينا أن نذلل العقبات على طريق حل الدولتين

بي بي سي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه "لن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنباً إلى جنب في سلام، إلا إذا كان أمن أحدهما جزء لا يتجزأ من أمن الآخر".

وأضافت: "لا يمكن لإسرائيل أن تكون آمنة بدون توفير الأمن للفلسطينيين، ولا يمكن للفلسطينيين أن يشعروا بالأمن بدون أن تكون إسرائيل آمنة".

جاء ذلك خلال زيارة لها للعاصمة الأردنية عمّان، التقت خلالها بنظيرها الأردني أيمن الصفدي، الذي شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف الحرب في غزة، لإنهاء "الكارثة الإنسانية" وإدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.

وعلقت بيربوك على قرار محكمة العدل الدولية الجمعة، قائلة إن على الحكومة الإسرائيلية "كما حثت المحكمة"، أن تسمح فوراً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأن "تعدل الطريقة التي تدير بها عملياتها".

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية على "الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية، للوصول لاحقاً إلى وقف إطلاق نار مستدام، كي يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في نهاية المطاف".

وأوضح الصفدي أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في إطار زماني محدد وضمن خطة واضحة، تحقق الحل الشامل للصراع على أساس حل الدولتين.

بدورها، أكدت بيربوك موقف ألمانيا الرافض لتهجير الفلسطينيين، قائلة: "ينبغي على الجميع أن يقوموا بدورهم لوقف معاناة الجانبين، وعلينا أن نُذلل العقبات على طريق حل الدولتين".