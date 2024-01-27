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BBC

فصائل مسلحة تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي العراق

07:38 م السبت 27 يناير 2024

فصائل مسلحة تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي

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مصراوي

أعلنت فصائل مسلحة عراقية "المقاومة الإسلامية"، اليوم السبت، أنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات أمريكية غربي محافظة الأنبار بالعراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيانها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت "المقاومة الاسلامية" في العراق، أنها قصفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأمريكية في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري.

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