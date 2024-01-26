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إيران وتركيا ترحبان بقرار المحكمة الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" في غزة

05:44 م الجمعة 26 يناير 2024

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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بي بي سي

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتثال أمام العدالة، بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وقال عبد اللهيان على منصة إكس، إنه يجب "تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف... إلى العدالة فوراً"، متهما إسرائيل بـ"ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين".

من جانب آخر رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

واعتبر أردوغان على موقع إكس، أن قرار اتخاذ التدابير المؤقتة والذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن "الهجمات اللاإنسانية في غزة"، قراراً قيّماً ويجب الترحيب به.

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حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني الاحتلال الإسرائيلي رجب طيب أردوغان محكمة العدل الدولية أخبار BBC

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