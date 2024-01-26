استشهاد الفلسطيني مهند جبريل صاحب الجملة الشهيرة "حلل يادويري" في غزة

مصراوي

تداولت عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية نبأ استشهاد الفلسطيني مهند رزق جبريل، المقاتل في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.

ونشر حساب باسم طارق جبريل، شقيق الشهيد مهند رزق جبريل نبأ استشهاد شقيقه، والذي كان إحدى مقاتلي القسام، واشتهر بينهم بقوته في استهداف آليات ومدرعات المحتل المتوغلة في غزة، تحديدا مخيم البريج.

وقال طارق جبريل على صفحته في فيسبوك : "مهند رزق محمد جبريل، أخي أولاً، وابني ثانياً، شهيداً مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا، مهند صاحب الكلمة المشهورة والتي سمعها كل العالم على قناة الجزيرة ( حلل يا دويري )، يرتقي الى الجنان بعدما أثخن في أعداء الدين، مقبلا غير مدبر، اللهم اجمعنا به وبمن نحب عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله في جنانك واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم".

وقبل نحو شهر طالب أحد مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري بتحليل مقطع استهدافه قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في قطاع غزة.

وقال المقاتل القسامي "حلل يا دويري" عقب استهدافه القوة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للتحصينات بمنطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى في القطاع.