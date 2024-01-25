أبو عبيدة: قتلنا 53 جنديّا إسرائيليا من مسافة صفر وقنصنا 9 خلال أسبوع
مصراوي
قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مجاهدي المقاومة دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.
وتابع أبو عبيدة مساء الخميس: "قتلنا 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصنا 9 آخرين، وأوقعنا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية بالأسبوع الماضي".
وأشار أبو عبيدة: "دمرنا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا ونسفنا 4 منازل وحقل ألغام استهدف جنود العدو، كما أن مجاهدونا أوقعوا الأسبوع الماضي، العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة".
وأوضح أبو عبيدة: "مجاهدونا استهدفوا الأسبوع الماضي، قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، كما أنّ مجاهدونا نسفوا الأسبوع الماضي، 4 منازل وفجروا مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو".
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