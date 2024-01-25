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BBC

أبو عبيدة: قتلنا 53 جنديّا إسرائيليا من مسافة صفر وقنصنا 9 خلال أسبوع

08:01 م الخميس 25 يناير 2024

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مجاهدي المقاومة دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.

وتابع أبو عبيدة مساء الخميس: "قتلنا 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصنا 9 آخرين، وأوقعنا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية بالأسبوع الماضي".

وأشار أبو عبيدة: "دمرنا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا ونسفنا 4 منازل وحقل ألغام استهدف جنود العدو، كما أن مجاهدونا أوقعوا الأسبوع الماضي، العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة".

وأوضح أبو عبيدة: "مجاهدونا استهدفوا الأسبوع الماضي، قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، كما أنّ مجاهدونا نسفوا الأسبوع الماضي، 4 منازل وفجروا مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو".

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