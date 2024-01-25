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BBC

النرويج توافق على لعب دور الوسيط لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

06:00 م الخميس 25 يناير 2024

النرويج

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بي بي سي

وافقت النرويج على القيام بدور الوسيط للمساعدة في تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إسرائيل، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية.

وقال وزير الخارجية النرويجي بارث إيدي لوكالة رويترز، إن "العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار للمقترح الإسرائيلي"، موضحاً أن النرويج تجري محادثات مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، غير أنه أشار إلى أن تجميد الأموال "يعرض قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية، مثل دفع رواتب العاملين، للخطر".

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر/تشرين الثاني بسبب الحرب في قطاع غزة.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على خطة لتحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة لتحتفظ بها النرويج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

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النرويج النرويج توافق على لعب دور الوسيط تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إطار للمقترح الإسرائيلي محادثات مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية أخبار BBC

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