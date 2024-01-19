القسام: استهداف قوة صهيونية داخل مبنى بحي الزيتون وإسقاط أفرادها

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بحي الشيخ رضوان وإطلاق النار على جندي قربه وأصابته إصابة مباشرة.

وأضافت القسام، أنه تم استهدافنا قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وإسقاط أفرادها بن قتيل وجريح"، بينما تم استهداف مبنى تحصنت فيه قوات خاصة صهيونية، حيث تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة.

وبثت القسام، مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود وآليات الاحتلال في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وتابعت كتائب القسام خلال بيان لها أمس الخميس: "قصفنا تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، واستهدف دبابة ميركافا وجرافة صهيونيتين من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب خان يونس".

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب المقبرة الشرقية بجباليا شمال القطاع، كما اشتبك مقاتلونا مع قوة صهيونية راجلة من 12 جنديا وأجهزوا على 4 منهم قرب المقبرة الشرقية شمال القطاع".