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BBC

بايدن: الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين ستستمر

10:41 ص الجمعة 19 يناير 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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بي بي سي

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على أن الجيش الأمريكي سيواصل تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، بعد أسبوع من بدايتها.

وعندما سأله صحفيون في وقت متأخر من ليل الخميس، أقر بايدن بأنه لم يتم حتى الآن وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قد أطلقوا الخميس صاروخين على الناقلة MV Chem Ranger المملوكة لشركة أمريكية.

وقال البنتاجون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وجاء الهجوم بعد جولة خامسة من الضربات الأمريكية في اليمن في وقت سابق يوم الخميس.

وقال البيت الأبيض إن القوات الأمريكية "دمرت مجموعة من صواريخ الحوثيين" التي كان من المقرر إطلاقها باتجاه البحر الأحمر.

وبدأ الحوثيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر في نوفمبر، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قائلين إنهم يدعمون الفلسطينيين في غزة.

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BBC
جو بايدن الرئيس الأمريكي الجيش الأمريكي الحوثيين اليمن قطاع غزة أخبار BBC

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