الرئيس الإسرائيلي: إيران وميليشياتها تعرضان الاستقرار العالمي للخطر

دافوس - (د ب أ)

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، خلال خطاب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الخميس، من أن إيران والميليشيات التي تدعمها تعرض الاستقرار العالمي للخطر.

وقال أمام قادة رجال أعمال وقادة سياسيين تجمعوا في جبال الألب السويسرية: "هناك إمبراطورية شر تنطلق من إيران التي تنفق مليارات الدولارات على الأسلحة."

وقال هرتسوج إن إسرائيل تشن حربًا "من أجل العالم الحر".

وأضاف إذا لم تكن إسرائيل موجودة، لكان الدور سيصبح على أوروبا، "لأن هؤلاء الجهاديين الهمجيين يريدون إخراجنا جميعا من المنطقة". وأضاف أن الولايات المتحدة قد تكون التالية أيضا.

,أشار إلي أن إيران "هاجمت القوات الأمريكية" قبل أيام قليلة.

وكان هيرتسوج يشير إلي إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على أهداف في العراق وسوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال شهود إن عدة صواريخ سقطت بالقرب من قنصلية أمريكية قيد الإنشاء ولم تتعرض القوات الأمريكية للقصف.

ووصف الحرس الثوري الإيراني الهدف الذي قصفه في العراق بأنه مركز للتجسس يديره جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وأشاد هيرتسوج أيضا بالتحالف الدولي الذي يقاتل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والذي تشكل ردا على هجمات متكررة على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرون سلسلة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في محاولة لوقف الهجمات البحرية على السفن التجارية التي تعبر أحد أكثر ممرات الملاحة ازدحاما في العالم.

وبدأ الحوثيون في مهاجمة سفن الشحن الدولية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقال الحوثيون إنهم لن يوقفوا هجماتهم إلا بعد وقف الحملة العسكرية التى تشنها إسرائيل في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين هناك.

وتعد إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الحوثيين. وتعد جماعة أنصار الله الحوثية الشيعية جزءا مما يُسمي بـ "محور المقاومة" وهي شبكة تابعة لإيران تخوض القتال ضد إسرائيل.

والجدير بالذكر أن إيران ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 تعتبر الدولة العبرية عدوًا لدودًا.