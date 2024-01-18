باكستان لإيران: لن نسمح بالمساس بسيادتنا مهما كانت الظروف

مصراوي

قالت الخارجية الباكستانية، إن باكستان نفذت سلسلة ضربات عسكرية على مخابئ إرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وأعلنت الخارجية الباكستانية، مقتل عدد من الإرهابيين خلال العملية التي اعتمدت على معلومات استخباراتية، موضحة أن باكستان تحترم تماما سيادة إيران ووحدة أراضيها.

وأضافت، أن الضربات داخل إيران كانت دفاعا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الباكستاني، وإيجاد حلول مشتركة مع إيران ضد الإرهاب.

وتابعت الخارجية، أننا لن نسمح بالمساس بسيادتنا وسلامة اراضينا مهما كانت الظروف، موضحة أن رئيس الوزراء قرر إنهاء مشاركته في مؤتمر دافوس نظرا للتطورات الأخيرة.

وشددت الخارجية الباكستانية، على الحوار والتعاون بين دول المنطقة وعلى أهمية مواجهة التحديات بما فيها الإرهاب.

كان المساعد الأمني لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، قال إن انفجارات سراوان ناجمة عن ضربة صاروخية باكستانية.

وأدان مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، هجوم باكستان على منطقة سراوان مطالبا بتوضيح سريع بشأن الحادث.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران لتقديم توضيح بشأن الهجوم.