"ماذا تعتقدون؟".. المقاومة تنشر فيديو تكشف فيه مصير 3 من الأسرى لديها بغزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو للأسرى بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، تكشف فيه مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها في قطاع غزة.

أفضل ردّ من القسّام على مناشدات الإخوة المفكرين والمثقفين المتعاطفين مع الدموع الصهيونية 👇👇 pic.twitter.com/rA09WzDGxC — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) January 15, 2024

وكانت كتائب القسام قد نشرت مقطع فيديو للأسرى لديها بعنوان "انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم

حكومتكم تكذب".

انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم #حكومتكم_تكذب



מחכים.... מחר אנחנו אומרים לכם על גורלכם

ממשלתים שקרנית



Tomorrow we will inform you of their Fate

Your Government Is Lying pic.twitter.com/2CDU18aIDu — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 14, 2024

وقال الناطق باسم باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كل السلاح الذي تستخدمه المقاومة خلال عملياتها من صنع كتائب القسام، مضيفًا إلى أنّ مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولًا.

وتابع أبو عبيدة في كلمة له هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بعد 100 يوم من العدوان على غزة: "أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليس له أي قيمة، كما أن العدو فشل في تحقيق أهدافه ولم يتمكن من تحرير أي أسير لدى المقاومة".

وأكد أبو عبيدة: "ما يعلن عنه العدو من سيطرة مزعومة هي أمور مثيرة للسخرية و سنثبت كذب هذه الدعاية، و قبل 7 أكتوبر لم يكن لدى القسام أي مستودع أسلحة ولا منصات إطلاق صواريخ في غزة، كما أن أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة".

وأضاف أبو عبيدة: "العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا، وعلى الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم، ونحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم".

وأشار أبو عبيدة: "من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة، وجاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة".