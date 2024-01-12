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BBC

إعلام عبري: إطلاق نار في مستوطنة أدورا بالضفة الغربية وانطلاق صفارات الإنذار

08:25 م الجمعة 12 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوجه إلى مستوطنة أدورا بعد انطلاق صفارات إنذار فيها تحسبا لعملية تسلل.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة شخص في إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، بعدما تسلل فلسطيني إلى المستوطنة وفتح النار تجاه المستوطن.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية إلى الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا نعمل في أماكن لم نصل إليها سابقا في غزة وحماس لم تكن تتخيل أن نصل إليها.

مستوطنة أدورا اطلاق نار الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

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