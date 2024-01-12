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BBC

الاحتلال: نعمل حاليا على إخضاع حماس وتدمير قدراتها العسكرية والإدارية

06:15 م الجمعة 12 يناير 2024

قطاع غزة

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مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إننا نعمل في أماكن لم نصل إليها سابقا في غزة وحماس لم تكن تتخيل أن نصل إليها.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، "نعمل حاليا على إخضاع حماس وندمر قدراتها العسكرية والإدارية وسوف نواصل ذلك".

كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية كشف الوجه الحقيقي لجنوب أفريقيا بأنها ممثل وفي لحماس.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال، أن ادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا أساس لها ولم يتم تقديم أي أدلة، موضحا أن جنوب إفريقيا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعم منظمة حماس.

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى حماس

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