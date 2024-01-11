أمريكا: اعتماد قرار ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يظهر وحدتنا ضد انتهاك القانون

مصراوي

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، إن اعتماد قرار ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيظهر وحدتنا ضد انتهاك القانون.

وأضافت المندوبة الأمريكية، أن الحوثيون حاولوا مجددا التأثير على مسارات الشحن التجاري بهجوم معقد، موضحة أن هجمات الحوثيين تهديد سوف ينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني.

وتابعت المندوبة الأمريكية، أن إيران نقلت أنظمة متطورة إلى الحوثيين بينها المسيرات والصواريخ، مضيفة أن اعتماد قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سوف يجعل إيران تتقيد بالتزاماتها.

كانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أعلنت إسقاط 21 قطعة لوجيستية حربية بين مسيرات وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثيين في اليمن ليلة الثلاثاء الماضي باتجاه ممرات الملاحة البحرية الدولية جنوبي البحر الأحمر.

وأوضحت أنه تم إسقاط عدد 18 مسيرة مفخخة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن بمعرفة قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهجوم.

وهو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.

وبعد ساعات على إعلان وزير الدفاع البريطاني أنّ الفرقاطة "ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء، بريطانيا إلى مراجعة تاريخها، وألّا تكون كبش فداء بديل عن "إسرائيل" أو أمريكا.

رغم ذلك يتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم إن استمر الحصار على غزة، وتوعدوا الولايات المتحدة بمهاجمة سفنها الحربية إن تعرض اليمن لضربات مباشرة تستهدف الجماعة.