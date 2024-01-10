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BBC

لابيد: لم تكن هناك حكومة غير مسؤولة في إسرائيل مثل الحالية

09:11 م الأربعاء 10 يناير 2024

يائير لابيد

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مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش يقولان منذ أشهر إن المال كاف للجميع ثم يأتون بميزانية ستؤثر على الشعب والصناعة والخدمات.

وأكد لابيد أنه لم يسبق وجود حكومة غير مسؤولة في تاريخ إسرائيل مثل الحالية وأن الميزانية الجديدة مليئة بالتقليصات الضارة.

وكانت القناة العبرية قالت سابقا، إن هناك مناقشات داخل وزارة المالية الإسرائيلية، لزيادة الضرائب على المواطنين، لتغطية نفقات الحرب على غزة.

وأوضحت أن دائرة الموازنة في مالية الاحتلال، تسعى لزيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الشركات بنسبة واحد في المائة.

يائير لابيد إسرائيل بنيامين نتنياهو حرب غزة

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