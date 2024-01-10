حزب الله ينشر أجهزة للتشويش على الطائرات المسيّرة بشرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن حزب الله اللبناني نشر أجهزة للتشويش على الطائرات المسيّرة في عدة مواقع بدير الزور بشرق سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن "حزب الله اللبناني عمد إلى تركيب أجهزة تشويش إشارة للطائرات المسيّرة و التجسس على أجهزة الاتصالات القريبة من جبل الرواد و معسكر الطلائع، عند مدخل مدينة دير الزور من الجهة الغربية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك بهدف التشويش على الطائرات المسيّرة تخوفاً من تعرض مواقع الحزب والميليشيات الموالية لإيران للاستهداف على خلفية التصعيد المستمر بين الميليشيات الموالية لإيران والقوات الأمريكية".

وأشار المرصد إلى أنه من المتوقع أن يتم تركيب أجهزة مماثلة في مناطق أخرى كالبوكمال والميادين.

ووفق المرصد، "نفذت الطائرات الحربية الأمريكية ، مع بدء الاستهدافات من قبل المجموعات المدعومة من إيران على قواعدها منذ بداية الحرب على غزة، 11 قصفا جويا على مواقع ونقاط وآليات تابعة للميليشيات الإيرانية بدير الزور، أسفرت عن مقتل 17 من العسكريين وإصابة 12 آخرين ، فضلاً عن تدمير وإصابة سلاح وذخائر وآليات".