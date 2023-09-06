الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي بحثا اتفاقيات خفض إنتاج النفط في اتصال هاتفي

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، هاتفيًا حول التعاون الثنائي، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع الكرملين، أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا التي تتعلق بعضوية "بريكس" والاتفاقيات المتعلقة بخفض إنتاج النفط وضمان استقرار السوق العالمية.

وأضاف أن ولي العهد السعودي أعرب عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه المستمر لطلب المملكة العربية السعودية الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي هنأ القيادة السعودية على القرار الذي اتخذته القمة في جوهانسبرج بهذا الصدد، وأبلغه بأولويات الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس في عام 2024".

وعبّر الجانبان عن تقييمهما العالي لتفاعل البلدين في صيغة "أوبك +"، وأثناء المحادثة، تمت الإشارة أيضا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من إمدادات المواد الخام، تجعل من الممكن ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجستيات والاستثمار. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية.