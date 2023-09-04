أردوغان: تركيا أعدت حزمة مقترحات بشأن مبادرة البحر الأسود

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة أعدت حزمة مع الأمم المتحدة تحوي مقترحات جديدة، من شأنها إحراز تقدم، في مبادرة حبوب البحر الأسود، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وتابع الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه بحث إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، موضحًا أن الخيارات البديلة لمبادرة الحبوب لا توفر حلًا دائمًا.

وأضاف الرئيس التركي أنه يجب على أوكرانيا التخفيف من موقفها تجاه روسيا فيما يتعلق باتفاق الحبوب.

وأشار أردوغان إلى إنه بحث مع الرئيس الروسي زيادة التعاون في عدة مجالات ورفع مستوى التبادل التجاري.