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الرئيس التركي يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

01:26 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

رجب طيب إردوغان

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(وكالات)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي في زيارة عمل تشمل مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستركز على ملفات أهمها الملفان الأوكراني والسوري.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن الرئيس أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع بوتين إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".

ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.

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