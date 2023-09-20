إعلان

BBC

زيلينسكي يلتقي نتنياهو في نيويورك

12:25 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (د ب أ)


التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أن زيلينسكي ألقى كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام قمة أهداف التنمية المستدامة، وعقد عددا من الاجتماعات الثنائية أمس الثلاثاء.

وقال زيلينسكي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "تركزت المحادثات مع بنيامين نتنياهو حول تعاوننا، بما يشمل مجال الدفاع المدني. ابلغته عن الهجمات الروسية على مدننا وموانئنا والبنية التحتية الحيوية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية."

وأضاف زيلينسكي أن البلدين لديهما نفس القلق إزاء تزايد التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

والتقى زيلينسكي في وقت سابق الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

سوق مصراوى

زيلينسكي نيويورك نتنياهو الرئيس الأوكراني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market