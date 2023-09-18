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BBC

بايدن يصدر عفوًا عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران

04:16 م الإثنين 18 سبتمبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عفوًا عن 5 إيرانيين في إطار صفقة التبادل بين واشنطن وطهران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق الاثنين، بإن طائرة تقل 5 أمريكيين أقلعت من مطار طهران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.

وأعلن عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والذي تم بوساطة قطرية، في 10 أغسطس الماضي، وستنقل طهران بموجبه خمسة مواطنين أمريكيين تتهمهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة إلى الدوحة حيث سيتم الإفراج عنهم.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية بعد نحو عام من انهيار مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

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