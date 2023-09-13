الزيارة الخارجية الخامسة.. البرهان في تركيا للقاء أردوغان
الخرطوم - (بي بي سي)
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة تستغرق يوما واحدًا.
ويجري البرهان محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويرافق البرهان وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد مفضل ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس.
وكان أردوغان قد عرض خلال اتصال هاتفي مع البرهان في مايو الماضي التوسط لإنهاء الأزمة مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.
وهذه هي الزيارة الخارجية الخامسة للبرهان، منذ خروجه من مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم نهاية الشهر الماضي، بعد زيارته لكل من القاهرة وجوبا والدوحة وأسمرة.
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