بعد انتشال آخر جثة.. انتهاء عمليات البحث عن ناجين في تلات نيعقوب المغربية

تونس - (د ب أ)

أعلن عمال متطوعون في عمليات الإنقاذ والإغاثة عن انتهاء عمليات البحث عن ضحايا تحت الركام في منطقة تلات نيعقوب المتضررة بشدة من آثار زلزال المغرب، وفق ما نقلت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.

وانتشلت فرق الإنقاذ في المنطقة آخر جثة لمعلم صباح اليوم وسط تلات نيعقوب، وفق ما نقلت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية.

وقال مراسل القناة المتواجد في القرية، إن المتطوعين يستعدون للانتقال ظهر اليوم إلى مناطق أخرى متضررة ومعزولة.

وأظهرت مقاطع فيديو فضائية دمارا هائلا في القرية الجبلية التابعة لإقليم الحوز قرب مراكش المغربية ، حيث سوى الزلزال أغلب المنازل الهشة المبنية بالطوب بالأرض، ما اضطر أغلب السكان الى المبيت في العراء.

وليس واضحا العدد الإجمالي للجثث التي تم انتشالها في المنطقة حتى اليوم.

ويشير آخر تحديث للسلطات المغربية الى وفاة 2862 شخصا وإصابة 2562 آخرين جراء الزلزال الأعنف في المملكة منذ نحو قرن.