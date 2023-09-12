تأجيل زيارة عسكريين صينيين لليابان بسبب خلافات حول تصريف مياه فوكوشيما

طوكيو - (د ب أ)

أجلت مجموعة من كبار ضباط الجيش الصيني زيارتهم المقررة إلى اليابان هذا الشهر، على ما يبدو بسبب النزاع الأخير بين البلدين حول تصريف المياه المشعة المعالجة من مجمع فوكوشيما النووي في البحر، حسبما أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء، إنه تم التخطيط للرحلة كجزء من الزيارات المتبادلة بين ضباط الدفاع في القوتين الآسيويتين، والتي استؤنفت في يوليو الماضي عندما زار أعضاء في قوات الدفاع عن النفس اليابانية العاصمة الصينية بكين بعد تعليق للزيارات بين البلدين دام أربع سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه من غير المرجح أن تتم الزيارة التي أعيد جدولتها لكبار أعضاء جيش التحرير الشعبي بحلول نهاية العام.

ويأتي التأجيل وسط معارضة الصين الشديدة لقيام شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة بتصريف المياه من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، التي دمرها زلزال وتسونامي هائلان عام 2011، في المحيط الهادئ بداية من 24 أغسطس الماضي.

ورغم أن مستوى تركيز التريتيوم في المياه أقل من معايير السلامة العالمية، إلا أن بكين اعترضت على عملية تصريف المياه، وفرضت حظرا شاملا على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وانتقدت طوكيو الحظر باعتباره يفتقر إلى أسس علمية وطالبت بإلغائه.