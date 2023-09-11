أوكرانيا تسعى لمساعدات مالية أمريكية تصل إلى 14 مليار دولار العام المقبل

كييف - (د ب أ):

أعلنت أوكرانيا عن حاجتها إلى ما بين 12 إلى 14 مليار دولار من المساعدات المالية من الولايات المتحدة العام المقبل نظرا لأن حجم الإنفاق في ميزانيتها لا يزال مرتفعا بسبب الغزو الروسي المتواصل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن وزير المالية سيرهي مارشينكو قوله للصحفيين في كييف اليوم الاثنين، :" لم تبدأ المحادثات حتى الآن، هناك حالة من عدم اليقين ، وليس لدينا ثقة في أن هذا مضمون".

وتأمل أوكرانيا أيضا في الحصول على 3ر3 مليار دولار من الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن أوكرانيا تلقت نحو 10 مليارات دولار من المساعدات المالية من الولايات المتحدة هذا العام للمساعدة في تغطية عجز الميزانية وتتوقع كييف ألا تقل احتياجاتها في العام المقبل نظرا للتقدم البطئ للقوات الأوكرانية في هجومها المضاد.

وفي الوقت الذي طلب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن 24 مليار دولار من أموال الطوارئ للتعامل مع الحرب في أوكرانيا، فإن الشريحة التالية من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تواجه مشكلة سياسية حيث تدخل الولايات المتحدة في دورة انتخابية جديدة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عميروف الأسبوع الماضي إنه سيطلب من مجلس الوزراء زيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي بنحو 251 مليار هريفنيا إضافية (8ر6 مليار دولار) هذا العام مع زيادة الإنفاق العسكري بشكل يومي.

وقال مارشينكو إن الحكومة ستبحث طلب عميروف في أقرب اجتماع ، :" لست متأكدا من أنه يمكننا تغطية جميع الاحتياجات" التي ذكرها عميروف.