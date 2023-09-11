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مكتب الرئيس التركي يرجح احتمالية إجراء محادثة هاتفية مع بوتين لمناقشة صفقة الحبوب

10:27 ص الإثنين 11 سبتمبر 2023

تركيا

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أنقرة - (د ب أ)

صرّح مصدر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن المحادثات التي أجراها بشأن صفقة الحبوب مع الزعماء الغربيين على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، كانت بناءة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "كانت هذه المفاوضات بناءة، ولكن هناك حاجة إلى الخوض في التفاصيل للوصول إلى نتيجة"، مضيفا أن أنقرة تواصل عملها لاستئناف صفقة الحبوب بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن أردوغان يعتزم مناقشة نتائج هذه المحادثات، التي أجراها على هامش مجموعة قمة العشرين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المصدر أنه لا يستبعد أن يجري بوتين وأردوغان محادثات هاتفية قريبا لمناقشة صفقة الحبوب، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود تاريخ محدد بعد لمثل هذه المحادثات.

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