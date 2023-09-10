المغرب يعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من ألفي قتيل

الرباط - (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى أكثر من ألفي قتيل، حتى حدود العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان "إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز 1293 وتارودانت 452 الأكثر تضررا جنوبي مراكش. وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".