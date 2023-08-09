انقطاع تام للكهرباء في ليبيا
طرابلس - ( د ب أ)
أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن عموم البلاد ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء، وعدم عودتها إلى الآن.
وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الإطفاء ناتج عن تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400، رفقة شركة سيمنس الألمانية، وتحديدا في منطقة جنزور بضاحية طرابلس الغربية، موضحة أن التيار سيعود فور الانتهاء هذه من التجارب".
ولم تعلن الشركة عن الفصل قبل حدوثه، فيما نفى مكتب الإعلام بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) علمه بالوقت الذي قد يستغرقه إصلاح الخلل وإعادة التيار.
وشهدت الشبكة العامة الليبية هذه السنة تحسنا ملحوظا لم تعشه البلاد منذ عام 2011، فعلى عكس من السنوات الأخيرة لم ينقطع التيار خلال ذروتي الشتاء والصيف.
وبسبب عجز سابق في الإنتاج وإفراط في الاستهلاك، كانت شركة الكهرباء المملوكة للدولة تعتمد نظام طرح الأحمال للحفاظ على استقرار الشبكة، وكان ينتج عن ذلك انقطاع للكهرباء في الذروتين الصيفية والشتوية من ثماني إلى 12 ساعة في اليوم.
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