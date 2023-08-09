إصابة 31 شخصا إثر انفجار مصنع في موسكو (فيديو)

(وكالات)

أعلنت الطوارئ الروسية وقوع انفجار في مستودع تستأجره شركة خاصة لإنتاج المفرقعات في أرض مصنع زاجورسكي للتقنيات البصرية في مدينة سيرجييف بوساد في ضواحي موسكو.

وذكرت خدمة الطوارئ أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عدم الالتزام بقواعد الأمان والمعايير التقنية اللازمة، وأن 31 شخصا أصيبوا في الحادث، وتم نقل 19 شخصا إلى المستشفى، 3 منهم إصاباتهم حرجة.

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ونفت الإدارة المحلية أن يكون الانفجار بسبب هجوم من طائرة مسيرة.

وأعلنت الإدارة المحلية إخلاء المصنع وإجلاء سكان المباني المجاورة، مشيرة إلى أضرارا مادية كبيرة لحقت بالمباني المجاورة، حسبما أفادت صحيفة "موسكو تايمز".

من جهته قال مكتب المدعي العام بمقاطعة موسكو إن الانفجار وقع في مستودع مستأجر بمساحة (40 × 40 مترا) لتخزين الألعاب النارية، جراء عدم الالتزام بالمعايير التقنية.