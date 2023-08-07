السعودية: الأمور في حقل الدرة ستمضي كما هو مخطط مع الكويت

الرياض - ( د ب أ )

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تأكيدها أن الأمور في حقل الدرة المغمور ستمضي كما هو مخطط مع الكويت.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، في تصريح اليوم خلال إعلان نتائج الشركة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

وسيوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعب من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.

يذكر أن إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني مؤخرا أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق.

وأصدرت السعودية والكويت قبل أيام بيانا جديدا بشأن نزاعهما مع إيران حول حقل الدرة للغاز، فيما تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح دعوة لزيارة طهران.

وأعلنت السعودية والكويت أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة.