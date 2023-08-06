إعلان

BBC

وفاة 24 شخصا في حادث سير جنوب شرق الرباط

04:12 م الأحد 06 أغسطس 2023

حادث سير جنوب شرق الرباط أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرباط - ( د ب أ )

أفادت السلطات المغربية أن 24 شخصا لقوا حتفهم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت بإقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة الرباط.

وقالت السلطات المحلية، في بيان أوردته وكالة "المغرب العربي للأنباء" اليوم ، إن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.

وأضافت أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل ، لافتة إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

سوق مصراوى

وفاة 24 شخصا شرق العاصمة الرباط انقلاب سيارة للنقل المزدوج الدرك الملكي والوقاية المدنية حادث سير بالمغرب

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

24 مترًا تحت الماء.. رئيس قناة السويس يكشف تطورات انتشال القاطرة الغارقة - صور