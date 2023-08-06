وفاة 24 شخصا في حادث سير جنوب شرق الرباط
الرباط - ( د ب أ )
أفادت السلطات المغربية أن 24 شخصا لقوا حتفهم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت بإقليم أزيلال جنوب شرق العاصمة الرباط.
وقالت السلطات المحلية، في بيان أوردته وكالة "المغرب العربي للأنباء" اليوم ، إن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
وأضافت أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل ، لافتة إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.
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