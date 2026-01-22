إعلان

الداخلية السورية: القبض على أحد ضباط النظام السابق في ريف دمشق

كتب : مصراوي

03:35 م 22/01/2026

الداخلية السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس القبض على أحد ضباط النظام السابق في ريف دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي :"تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب من تنفيذ عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد راتب علي غانم، الذي شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و 2014".

ووفق البيان، "أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور تدرج في عدة مناصب أمنية قبل استلامه معاون رئيس فرع سعسع، حيث شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة الحسكة بتعيين مباشر من المجرم بشار الأسد، وقد تورط خلال تلك الفترة في قمع المظاهرات واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، ومارس أساليب قمعية وإجرامية بحق المناطق التي كان يديرها، بما في ذلك انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".

وطبقا للبيان، "أُحيل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية السورية القبض علي ضباط النظام السابق ريف دمشق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
حوادث وقضايا

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
حوادث وقضايا

"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
زووم

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة
رياضة عربية وعالمية

بث مباشر.. مصر وأنجولا في أمم أفريقيا لكرة اليد.. تقدم الفراعنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر