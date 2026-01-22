الداخلية السورية: القبض على أحد ضباط النظام السابق في ريف دمشق

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس القبض على أحد ضباط النظام السابق في ريف دمشق.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي :"تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب من تنفيذ عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد راتب علي غانم، الذي شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و 2014".

ووفق البيان، "أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور تدرج في عدة مناصب أمنية قبل استلامه معاون رئيس فرع سعسع، حيث شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة الحسكة بتعيين مباشر من المجرم بشار الأسد، وقد تورط خلال تلك الفترة في قمع المظاهرات واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، ومارس أساليب قمعية وإجرامية بحق المناطق التي كان يديرها، بما في ذلك انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".

وطبقا للبيان، "أُحيل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".