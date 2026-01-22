رئيسة كوسوفو تكشف آلية اتخاذ القرارات في مجلس السلام بغزة

كشفت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، الخميس، عن تفاصيل حصرية تتعلق بالهيكل التنظيمي وآلية اتخاذ القرار داخل "مجلس السلام" الجديد، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بمركز قيادي وصلاحيات استثنائية داخل الكيان الجديد.

وأوضحت عثماني التي انضمت دولتها رسميا إلى مجلس السلام، أن القرارات داخل المجلس ستُتخذ بناء على "أغلبية الأعضاء".

ومع ذلك، أشارت إلى وجود تراتبية واضحة؛ حيث وصفت ترامب بأنه "المؤسس ورئيس مجلس الإدارة"، مؤكدة أن "هناك المزيد من الصلاحيات في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية"، دون أن تفصح عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الصلاحيات الإضافية.

ويأتي هذا الغموض في ظل تكتم رسمي من الجانب الأمريكي، الذي لم ينشر حتى الآن نص وثيقة ميثاق المجلس للعلن.

وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين عقب خروجها من حفل التوقيع، بررت عثماني انضمام بلادها للمجلس عبر توجيه انتقادات لاذعة لآليات العمل في الأمم المتحدة، معربة عن أسفها لـ "تعقيد إجراءات صنع القرار" داخل المنظمة الدولية، ولا سيما حق النقض "الفيتو" الممنوح للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

وأضافت عثماني: "هل من الأفضل الانضمام إلى منظمة دولية تتمتع فيها روسيا بحق النقض (الفيتو) وتتسبب في حروب لا ترغب في إيقافها أبدا باستخدام هذا الحق؟ أم الانضمام إلى منظمة دولية لا تتمتع فيها روسيا بحق النقض، حيث يمكننا الوثوق بقيادة راسخة، وهي القيادة الأمريكية، عندما يتعلق الأمر بإحلال السلام في العالم؟"