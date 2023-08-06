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BBC

حرائق الغابات تلتهم نحو 600 هكتار من الاراضي في إسبانيا

12:07 م الأحد 06 أغسطس 2023

حرائق الغابات

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(وكالات)

أعلنت دائرة الإطفاء بإقليم كاتالونيا الإسباني أن الحريق الذي اندلع الجمعة الماضي في بلدية بورتبو، التهم نحو 600 هكتار من الغابات.

وجاء في بيان صدر عن دائرة الإطفاء: "تبرعت دائرة الإطفاء لحكومة كاتالونيا بالأموال لوقف حرائق الغابات في بلدية بورتبو والتي نشبت 4 أغسطس الجاري وبفضل التبرعات ومشاركة الخدمات الجوية تمكن رجال الإطفاء من محاصرة النار".

وأضافت أن الحرائق دمرت نحو 573 هكتارا في بورتبو ومنطقة كوليرا، مشيرا وأن الشرطة تواصل التحقيق في أسباب الحريق.

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