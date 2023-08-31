النيجر تسقط الحصانة عن السفير الفرنسي بعد انتهاء مهلة مغادرته
كتبت- سلمى سمير:
أسقطت السلطات العسكرية في النيجر، اليوم الخميس، صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة مُنحت له لمغادرة النيجر، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية النيجرية التابعة للمجلس العسكري.
وبموجب البيان الذي يحمل توقيع الخارجية النيجرية فقد تم إلغاء كل التأشيرات والبطاقات الدبلوماسية الممنوحة للسفير الفرنسي وأسرته وبالتالي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، مضيفاً أن الشرطة النيجرية تلقت تعليمات لبدء إجراءات ترحيل سفير فرنسا.
ويأتي القرار بعد تلويح المجلس العسكري النيجري باستخدام القوة في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة النيجر، في الوقت الذي اعتبرت فيه فرنسا أن السلطات الشرعية فقط هي من يمكنها طرد السفير الفرنسي من النيجر.
وتظاهر آلاف المحتجين، أمس الأحد أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناهضة للتواجد الفرنسي.
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